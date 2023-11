Un fagiolo al giorno leva il medico di torno

Loading...

Il motivo principale per cui i fagioli risultano così salutari è perché sono un alimento ricco di antiossidanti. Si prestano poi ad essere cucinati nei modi più svariati, possono anche fare semplicemente da contorno, da accompagnamento alla pietanza principale. In passato grazie al loro contenuto proteico supplivano alla carenza di carne in quanto decenni addietro non faceva parte delle abitudini alimentari della maggior parte degli italiani.



I fagioli sono un alimento povero di grassi e contengono molte fibre e proteine. Contengono anche vitamine e minerali essenziali, tra cui zinco, ferro e potassio. Il motivo principale per cui i fagioli sono così salutari è perché contengono gli antiossidanti. Gli antiossidanti ci proteggono dagli effetti dell’invecchiamento e dalle malattie del cuore e sarebbero perfino in grado di prevenire il cancro.



Insomma includiamo nella nostra dieta una bella zuppa o minestra di fagioli, potrebbe essere la ricetta della longevità!

