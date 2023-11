Tecnologia e vacanze: prendiamoci una vacanza dalla tecnologia

Loading...

Siamo sempre. E lo siamo anche in vacanza quando forse bisognerebbe staccare un po’ dalle abitudini. Fare le stesse cose che facciamo quando non siamo in vacanza anche in vacanza ci fa perdere il confine tra lavoro e non lavoro, ad esempio anche solo controllare le email può essere controproducente.

Se di tanto in tanto volgiamo lo sguardo sollevandolo da smartphone o tablet, ci accorgeremo magari anche del vicino di ombrellone che potrebbe essere una persona simpatica con cui fare due chiacchiere. In sostanza la vacanza dovrebbe essere un momento per riscoprire il piacere della socialità con persone nuove.

Non si tratta certo di demonizzare i dispositivi elettronici, che ormai fanno parte della quotidianeità e che costituiscono anzi una sorta di protesi della nostra personalità, però sono strumenti e come tali bisogna servirsene. Ne siamo fruitori, pertanto non dobbiamo farcene condizionare nei nostri rapporti sociali.

La vacanza si pone quindi come l’occasione per ripensare i nostri rapporti sociali e scoprire che si può vivere benissimo anche senza tutti questi strumenti tecnologici che ci semplificano la vita, ma la rendono talvolta anche più stressante.

