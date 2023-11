Maiale: quali sono le parti commestibili?

Ci sono molte parti di un maiale che sono commestibili: il lombo, la pancia, la testa, il collo, la gamba e altro ancora!

Quali parti dei maiali sono commestibili? Ci sono molte parti commestibili di un maiale, il lombo, che è la schiena del maiale, la pancia, la testa, il collo, la gamba, le zampe e perfino le orecchie!. Ecco una descrizione più dettagliata di quali alimenti possiamo ottenere dalle varie parti anatomiche di questo animale.

Dal lombo si può ricavare la pancetta, che può essere tagliata a pezzi per arrostire e può essere utilizzata come braciola a seconda della dimensione del maiale. Dalla zona del collo, della spalla, dell’osso della scapola si possono ricavare le braciole, oppure si può fare un arrosto e la spalla può essere utilizzata per la pancetta.

Le zampe posteriori sono quelle utilizzate per gli arrosti di maiale di prima scelta. Sempre dalle zampe posteriori si ricava il prosciutto. La pancia del maiale può essere utilizzata per arrostire. L’estremità spessa della pancia può produrre pancetta di prima qualità, mentre dall’estremità sottile si può ottenere la pancetta striata. Le zampe, dette anche garretto, (sostanzialmente le zampe anteriori) possono utilizzarsi per fare la salsiccia, oppure il salame. Anche la coda del maiale è edibile, in quanto tale è impiegata in molte ricette relative alla cucina di piatti romani. Come dice il proverbio: del maiale non si butta via niente!