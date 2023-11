Pizza: alcune curiosità

Loading...

Loading...

Anche se la pizza non gode di buona fama per chi è a dieta si tratta senza dubbio di uno degli alimenti più gustosi in assoluto! Inoltre ognuno di noi ha la sua pizza preferita, chi la margherita, chi il ripieno, la quattro stagioni, la marinara, ma c’è anche chi ama scegliere una pizza con ingredienti non codificati diciamo così.

Come nasce la pizza?

La pizza nasce come un semplice pezzo di focaccia, farcito con qualunque tipo di cibo fosse facilmente disponibile per le popolazioni mediterranee. Ciò ha reso la pizza un pasto veloce e conveniente per famiglie o lavoratori che non avevano tempo per un pasto completo, proprio come oggi! Le prime pizzerie sono nate a Napoli, in Italia. Nel capoluogo partenopeo la pizza è una vera e propria tradizione che è stata esportata in tutto il mondo.

Oggi è invalsa una moda deteriore mutuata dagli americani a digiuno in fatto di cultura gastronomica, che prevede di mettere sulla pizza di tutto di più, dalle verdure al cioccolato. Anarchia o ignoranza del gusto?



Loading...