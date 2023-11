Pet therapy per gli studenti per arrivare senza panico agli esami

Loading...

Gliconoscono molto bene il panico, l’ansia e lo stress della notte prima degli esami , che è anche il titolo di una pellicola-cult dei teeneager.

Eppure per arrivare meno tesi all’esame e non compromettere quindi le tante ore di studio passate per la preparazione dello stesso, l’Università di Aberdeen in Scozia, ha previsto un esperimento basato sulla pet therapy.

In pratica gli studenti scozzessi potranno usufruire della “stanza dei cuccioli”, il tempo trascorso con questi animali di compagnia aiuterà gli studenti ad arrivare all’esame più distesi e tranquilli, senza più le classiche nottatacce passate sui libri che poi ti fanno risvegliare come uno straccio il giorno dell’appello.

Intrattenersi, giocare con un cucciolo servirà quindi agli studenti per sciogliere le tensioni e le preoccupazioni pre-esame. D’altronde un analogo esperimento condotto da una Università canadese ha prodotto dei risultati estremamente incoraggianti.

