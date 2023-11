Broccoli: un aiuto per le articolazioni

By News24Web

I broccoli oltre ad essere un alimento che contiene fibre, vitamine e sali minerali, possono preservare anche la salute delle nostre articolazioni.

I ricercatori dell’hanno scoperto che il, un elemento che troviamo in tutte le crucifere, ma che si trova in particolare nei, sembra riesca a bloccare l’enzima che causa l’infiammazione delleche col tempo porta all’artrosi.

Pertanto anche i broccoli dovrebbero far parte della dieta in modo da prevenire l’artrosi, patologia che allo stato attuale della ricerca medica non risulta curabile efficacemente.

I risultati delle ricerche finora effettute sul sulforano in vitro sulle cartilagini, tessuti e in una seconda fase della ricerca su modelli animali hanno prodotto effetti positivi.

Adesso si prevede di passare alla sperimentazione sull’uomo: a 20 pazienti affetti da osteoartrite al ginocchio prima dell’operazione saranno somministrati 100 grammi di broccoli al giorno per due settimane. Al termine di questi 14 giorni gli studiosi prenderanno in esame il tessuto rimosso dalle ginocchia dei pazienti per esaminarne lo stato.

Ian Clark, che ha coordinato questa ricerca, nonché professore di Biologia presso l’Università dell’Est Anglia afferma che: “Abbiamo dimostrato che funziona in tre modelli di laboratorio: nelle cellule della cartilagine, nel tessuto e nei topi. Vogliamo ora mostrare che funziona negli esseri umani. Sarebbe straordinario“.

