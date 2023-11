Perchè quando smetti di fumare aumenti di peso?

Loading...

Non è raro, dopo aver smesso di fumare , aumentare di. Ciò non si deve alla ricerca di una compensazione per la mancanza della sigaretta.

Una ricerca promossa dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS), ha individuato che questo aumento di peso dopo la scelta di abbandonare il fumo è dovuto a un cambiamento nella composizione microbica della flora intestinale.

Gli scienziati hanno analizzato i batteri presenti nelle feci di circa 20 volontari per un periodo di 9 settimane: 5 non fumatori, 5 fumatori e 10 persone che avevano smesso di fumare 10 giorni dopo l’inizio dello studio.

Dallo studio pubblicato sulla rivista Plos One, è emerso che mentre le feci dei fumatori e dei non fumatori non presentavano una sostanziale diversità batterica, in quelli che avevano smesso di fumare invece si è osservato un importante cambiamento nella flora microbica intestinale, che vedeva la prevalenza dei Firmicutes e Actinobacteria a cui corrispondeva una riduzione di Bacteroidetes e Proteobacteria.

In base a questi risultati, i ricercatori hanno riconosciuto nel fumo un fattore ambientale capace di incidere sulla composizione della flora microbica umana.

