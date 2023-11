Disordini alimentari: quali sono

Loading...

Loading...

Acufagia: il bisogno di mangiare oggetti appuntiti. Amilofagia: il bisogno di mangiare cibi che contengono amido. Cautopireiofagia: il bisogno di mangiare fiammiferi bruciati. Coprofagia: il bisogno di mangiare le feci. Rientra anche in alcune parafilie a connotazione sado-masochista.

Geomelofagia: il bisogno di mangiare patate crude. Geofagia: il bisogno di mangiare la terra. Gooberphagia: il bisogno di mangiare noccioline. Litofagia: il bisogno di mangiare pietre. Mucofagia: il bisogno di mangiare muco. Ortharexia Nervosa: questo è un disturbo in cui il malato è ossessionato dal mangiare cibo sano. Come a dire che l’ossessione per il sano può diventare essa stessa un disturbo.

Pagophagia: il bisogno di mangiare il ghiaccio. Pica: con questo disturbo, il malato brama e mangia sostanze non alimentari come roccia, sabbia e altre. Plumbofagia: il bisogno di mangiare piombo. Tricofagia: il bisogno di mangiare i capelli. Xylofobia: il bisogno di mangiare legno.

Loading...

Loading...

Quali sono i? In questo articolo ve ne diamo una definizione da dizionario, nel caso doveste riconoscervi in una di queste definizioni non trascurate di rivolgervi a un esperto in materia, uno unche potrà fornirvi le indicazioni più adeguate al vostro caso. E’ assolutamente da sconsigliare il fai da te.