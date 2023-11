Perché l’acqua è diventata improvvisamente rosa? Nessuno lo sa

Loading...

Gli scienziati sono perplessi. È una scena del film “Barbie”? No, è qualcosa di reale! Un gioco di colori alle Hawaii attira attualmente visitatori da tutto il mondo.

Sull’isola hawaiana di Maui, una pozza d’acqua rosa in un’area protetta sta suscitando scalpore. Ma lo specchio d’acqua nel Kealia Pond National Wildlife Refuge non ha nulla a che fare con il recente film “Barbie”.

Gli scienziati ritengono che sia la siccità ad aver causato lo scolorimento. Ai visitatori della zona è stato chiesto di non fare il bagno o bere l’ acqua . Lo specchio d’acqua è sotto osservazione speciale dal. Una persona lo ha contattato e ha segnalato uno strano evento avvenuto nel rifugio, ha detto il direttore del Kealia Pond National Wildlife Refuge, Bret Wolfe. Temeva che dietro lo scolorimento potesse esserci una fioritura di alghe. Tuttavia, secondo i test di laboratorio, lenon sarebbero responsabili. Si ritiene invece che la causa possa essere un. Questi si verificano in acque con elevata salinità.

Nell’area del Kealia Pond la salinità è attualmente circa il doppio di quella dell’acqua di mare. Wolfe dice che è necessaria l’analisi del DNA per confermare che questi sono gli organismi. Normalmente un ruscello, il Waikapu Stream, fa aumentare il livello dell’acqua nello stagno di Kealia. Secondo Wolfe non è più così da molto tempo, probabilmente a causa della siccità a Maui. La pioggia potrebbe aiutare la salinità a diminuire nuovamente. Ciò potrebbe potenzialmente far scomparire nuovamente il colore, ha affermato Wolfe. Sebbene Kealia Pond abbia vissuto altre siccità e alti livelli di salinità, si dice che in un periodo di circa 70 anni non abbia mai visto un colore come questo. Wolfe non riesce a spiegare perché lo scolorimento si verifica all’improvviso. Ma ha reso l’area protetta una calamita per i visitatori. Le persone curiose sono state attratte dalle foto sui social media. Wolfe ha detto che preferirebbe che i visitatori volessero informarsi sulle misure di protezione per gli uccelli acquatici e le zone umide. “Ma no, sono qui per vedere l’acqua rosa”, ha detto scherzando. L’area protetta è utilizzata da uccelli in via di estinzione. Anche gli uccelli migratori soggiornano nelle zone umide in inverno. Wolfe ha dato il via libera agli uccelli: l’acqua scolorita non sembra causare loro alcun danno.

