Squalo attacca bagnante: viva per miracolo

Difficile dimenticare certi incontri, soprattutto quando hai di fronte il predatore per eccellenza degli abissi marini: sua maestà lo. Così una giornata che pensi di trascorrere in tutta tranquillità sulla spiaggia di Port Noarlunga, nel sud dell' Australia , può tramutarsi in una brutta avventura e devi solo ringraziare d'essere riuscito a scamparla per un soffio.

Si tratta del quarto attacco di squali nelle acque dell’Australia Meridionale quest’anno, una tendenza preoccupante. La donna, la cui identità non è stata ancora rivelata, si stava godendo la giornata in acqua con un amico quando è accaduto l’inaspettato. Uno squalo è emerso dalle profondità e ha ferito gravemente la donna alla testa. Secondo i resoconti dei testimoni oculari, il predatore le ha persino attaccato il viso. La scena è stata così raccapricciante che Tom Bearne, un uomo del posto, ha detto ai media locali: “È stato davvero orribile. Non ho mai visto niente di simile qui in tutta la mia vita”. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente sul posto e hanno prestato i primi soccorsi prima di trasportare il ferito al vicino ospedale. La spiaggia in quel momento era molto affollata e molte famiglie con bambini hanno assistito al drammatico incidente.

La ricerca dello squalo aggressivo finora non ha avuto successo e la specie dello squalo rimane poco chiara. Nonostante gli sforzi profusi da parte dei servizi di emergenza, non è stato possibile localizzare l’animale. Quest’anno gli squali hanno già colpito quattro volte nell’Australia meridionale. Due delle vittime non sono mai state ritrovate, mentre una donna di 64 anni è sopravvissuta ad un attacco con gravi ferite alla gamba.

