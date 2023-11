Alcune curiosità sull’alcol

Siete amanti delle bevande alcoliche? Bene questo è l’articolo che fa per voi! Abbiamo raccolto alcune curiosità sulle bevande alcoliche, buona lettura e mi raccomando bevete sempre con responsabilità!

Oltre all’acqua e al tè, la birra è la bevanda più popolare al mondo oltre che la più antica. Fino al 1970, per oltre 300 anni, boccali giornalieri di rum venivano distribuiti ai marinai britannici.

Nonostante inebri chiunque lo beva, l’alcol è in realtà un sedativo.

Il vino è menzionato nella Bibbia più di 500 volte.

Il whisky Bourbon, prodotto principalmente con mais, fu inventato in America nel XVIII secolo.

Nel 1876, il logo del triangolo rosso per Bass Pale Ale divenne il primo marchio al mondo.

Nonostante sia per lo più legale, l’alcol è una droga.

Sebbene la maggior parte delle religioni condanni il consumo eccessivo di alcol, la chiesa mormone dell’Islam ne vieta ogni consumo.

Durante il proibizionismo, i viticoltori vendevano succo d’uva avvertendo gli acquirenti di non seguire una serie di istruzioni dettagliate per trasformarlo in vino.

Contrariamente alla leggenda metropolitana, Jagermeister non contiene sangue di alce, tuttavia il fondatore era un appassionato cacciatore e il nome Jagermeister si traduce letteralmente in “maestro della caccia”.

La prima lattina di birra fu inventata nel 1935. La popolarità della vodka in Russia era dovuta al fatto che non si congelava durante i freddi inverni. La vodka 80-proof si congela a -27°C. La vodka era originariamente usata per scopi medicinali.