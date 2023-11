Zanzare: scoperta molecola che ne inibisce l’olfatto

Loading...

Una notte d’estate in campagna ad ammirare il cielo stellato. Siamo persi nella contemplazione della struggente bellezza del creato quando un caratteristico e fastidioso ronzio ci avverte che quell’armonia è interrotta per sempre. C’è una zanzara nei paraggi. Da quel momento sarà battaglia contro l’odiato insetto.

Ilha scoperto un metodo per “incantare” il potentissimodi questi. In sostanza gli studiosi hanno spiegato che finora l’approccio che si è seguito nella lotta alleè stata la messa a punto dia base di Deet (Dietitoluamide), ora invece si sta sperimentando un approccio nuovo basato suche alterano l’dell’insetto.

La ricerca ha messo a punto uno specifico gruppo di composti chimici che si sono dimostrati in grado di inibire l’olfatto delle zanzare. In particolare è emerso che mentre alcuni composti quali l’acido lattico presente nel sudore umano fungono proprio da esca per questi insetti, alcune molecole, in particolare la 1-methylpiperazine si sono rivelate capaci di intorpidirne l’olfatto. Si tratta di una sostanza già presente in numerosi preparati cosmetici e medicinali.

Per Ulrich Bernier, responsabile dello studio, si tratta: “Anosmia o iposmia, cioè l’incapacità o una ridotta capacità di sentire gli odori“. Sarebbe un bel passo in avanti considerando che le zanzare a tutt’oggi rappresentano un serio problema sanitario perché sono vettori di molte malattie infettive, quali la malaria o l’encefalite, responsabili di oltre un milione di morti l’anno in tutto il mondo, specie nelle regioni tropicali.

