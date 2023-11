“Anch’io sto disattivando Facebook”: ecco l’ennesima bufala che corre sui social

Loading...

In questi giorni sta rimbalzando nelle bacheche degli utenti diil seguente messaggio, di cui riportiamo il punto focale: “Anch’io sto disattivando! Non do il permesso a Facebook di addebitare 4,99 dollari al mese sul mio account, anche; tutte le mie foto sono di mia proprietà e NON di Facebook”. Anche in questo caso si tratta di unacome si usa dire oggi, ovvero di una notizia del tutto infondata. Channel 4 News a cui rimanda il messaggio, è una fonte in realtà inesistente.

E non è la prima volta che bufale del genere viaggiano sui social. Questa nuova bufala sarebbe a difesa della privacy, ma con la riservatezza dei dati centra davvero poco o nulla. Questo comunicato dalla grammatica vacillante fa leva sullo scarso senso critico degli utenti che frequentano i social. D’altronde la piattaforma social di Facebook dispone dei contenuti in essa pubblicati e non c’è “Non autorizzo” o altro divieto ad essa indirizzato che tenga.

Per il fatto stesso che la utilizziamo accettiamo che Facebook disponga dei contenuti che vi pubblichiamo. Pensate che i primi messaggi-bufala di questo tipo sarebbero stati pubblicati su Facebook nel 2009. Tutto è cambiato da allora, salvo la credulità del pubblico dei social.

