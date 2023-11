Dieta sana preserva dalle patologie tumorali

Loading...

e iin particolare insistono molto sull’importanza nel seguire unasana ed equilibrata, a cui si aggiungono anche i: in questo senso l’rileva che tre tumori su dieci in Italia derivano da una scorretta. I medici oncologi sottolineano che seguendo unsi potrebbero prevenire il 25% dei casi di tumore al colon-retto, il 15% di quelli alla mammella e il 10% di quelli alla prostata, pancreas e endometrio.

Nella stessa Puglia dove ancora è radicata per tradizione la dieta mediterranea pure si registrano ogni anno 15mila nuovi casi di patologie tumorali. Come rimarcano i medici però l’incremento di queste patologie non è dovuto soltanto ad una alimentazione poco sana ed equilibrata, ma anche all’acquisizione di altre abitudini nocive per la nostra salute. Ad esempio se un soggetto è un buon consumatore di verdure ogni giorno, annulla tutti i benefici che può ottenere se al contempo è un fumatore più o meno accanito.

Insomma per mantenersi in salute è bene seguire alcune regole base nella dieta che vi elenchiamo di seguito: alimentarsi con cibi naturali, privilegiando frutta e verdura, fare pasti moderati e regolari ed accompagnare il tutto con un minimo di attività fisica.

