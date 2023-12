Zucchero: crea dipendenza come le sigarette

Loading...

La bustina diche vuotiamo ancora mezzi insonnoliti nel caffè ogni mattina senza neanche farci caso, può creare dipendenza esattamente come leo il

Lo sostiene Paul Van Der Velpen, che dirige il servizio sanitario di Amsterdam, secondo cui lo zucchero dovrebbe quindi essere regolamentato come gli altri prodotti che inducono dipendenza. La sua proposta è quindi di mettere non solo una specifica avvertenza sui prodotti ad alto contenuto di zuccheri, ma anche di tassare questo dolcificante per dissuaderne il consumo e tentare così di arginare la diffusione dell’obesità nel paese.

Il consumo eccessivo di zucchero si paga anche in termini di costi sanitari in tutto il mondo, perché l’obesità, l’ipertensione e il diabete, hanno tra le loro cause, anche lo zucchero. Sarebbe contproducente però sospendere di punto in bianco l’assunzione di questo alimento perché come per tutte le dipendenze bisogna procedere gradatamente.

Ad esempio si potrebbe sostituire il saccarioso col fruttosio, ma non quello contenuto nelle bustine, bensì quello naturale contenuto nella frutta.

