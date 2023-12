Zucchero: le cose che non sapevi

Quanto ne sai veramente dello zucchero? In questo articolo abbiamo raccolto alcune informazioni sullo zucchero.

Lo zucchero si trova nelle fibre di tutte le piante come sottoprodotto del processo di fotosintesi. Lo si trova naturalmente nella frutta, nei latticini, nei cereali e nelle verdure.

Lo zucchero si trova in concentrazioni sufficientemente elevate solo in due piante per produrre cristalli di zucchero adatti per il consumo alimentare: canna da zucchero e barbabietola da zucchero.

I carboidrati possono essere ottenuti da tre diverse fonti: zucchero, fibre e amido. I carboidrati sono necessari per la sopravvivenza umana e animale in quanto elementi costitutivi delle cellule.

Contrariamente a quanto molti credono, un cucchiaino di zucchero contiene solo 15 calorie, che possono essere smaltite in 15 minuti semplicemente socializzando con altre persone. Lo zucchero non fa ingrassare una persona. Consumare troppe calorie è ciò che fa ingrassare.



La canna da zucchero è una specie di erba originaria del sud-est asiatico. Esistono 37 specie diverse di canna da zucchero e tutte si incrociano tra loro.

Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, la canna da zucchero è il cibo che ha più raccolti al mondo.

Nel 2011 nel mondo sono state prodotte 168 milioni di tonnellate di zucchero. L’80% della produzione mondiale di zucchero proviene dalla canna da zucchero, mentre il restante 20% proviene dalla barbabietola da zucchero.

Prima che lo zucchero diventasse più ampiamente disponibile nel XVIII secolo, la gente comune faceva affidamento sul miele per dolcificare i cibi.

Cristoforo Colombo fu il primo a portare la canna da zucchero dalle Canarie alle Indie Occidentali.

Secondo le informazioni nutrizionali elencate nel database dei nutrienti USDA, gli zuccheri bruni contengono più vitamine e minerali rispetto agli zuccheri semolati (zuccheri bianchi da tavola).