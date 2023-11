Italia, Euro 2024: con Macedonia e Ucraina vietato sbagliare

Loading...

Chi di noi avrebbe mai immaginato che l’Italia nel marzo del 2022 sarebbe uscita sconfitta nello spareggio decisivo contro la Macedonia del Nord per qualificarsi ai Mondiali in Qatar? Bene, di certo non vogliamo assistere a una scena simile. Allora sulla panchina degli azzurri sedeva Roberto Mancini, adesso c’è Luciano Spalletti. Per paradosso è proprio l’Italia ad aver vinto l’ultimo Europeo, sebbene abbiamo saltato due Mondiali di fila.

Per qualificarsi ad Euro 2024 in Germania abbiamo due possibilità: se battiamo i mecedoni basterà un pareggio con l’Ucraina, se non riusciamo a fare punteggio pieno con la Macedonia dovremo vincere con l’Ucraina. Insomma non parliamo certo di risultati epici. L’importante è evitare i playoff che già ci hanno detto male per i Mondiali in Qatar.

Ucrania-Italia si gioca lunedì 20 novembre 2023 alle ore 20:45. La si può vedere in diretta tv su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Raiplay.

Italia-Macedonia del Nord si gioca venerdì 17 novembre 2023 alle ore 20:45. La si può guardare in diretta tv in chiaro e in streaming gratis su RaiPlay.

