Le imprese del Napoli di Mazzarri

Per Walter Mazzarri si tratta di un ritorno sulla panchina delche ha allenato dall’ottobre 2009 al maggio 2013. Nessuno è durato così tanto nell’era De Laurentiis. Fu ingaggiato per sostituire Roberto Donadoni che si rivelò una scelta infelice. Il tecnico di San Vincenzo ha quale sua ultima esperienza la guida tecnica del Cagliari conclusasi nel maggio 2022.

Il Napoli di Mazzarri evoca immediatamente i protagonista di quella squadra, in particolare i tre tenori Hamsik, Lavezzi e Cavani. Di quest’ultimo resta indimenticabile la tripletta rifilata alla Juventus il 9 gennaio 2011. In tre anni l’uruguaiano mise a segno ben 104 gol. Il Napoli nel 2011 tornò in Champions dopo più di 20 anni. Memorabile l’andata degli ottavi di finale proprio di Champions contro il Chelsea battuto per 3 a 1. Al ritorno gli inglesi che si aggiudicheranno la Coppa, dovettero sudare fino ai tempi supplementari prima di riuscire a ribaltare il risultato. Con Mazzarri il Napoli torna a calcare i palcoscenici del grande calcio. Nel 2012 il club azzurro mette in bacheca il trofeo della Coppa Italia vinta contro la Juve.

Il Napoli del tecnico toscano è rimasto nella memoria dei tifosi perché non si arrendeva mai e spesso trovava il gol del pareggio o della vittoria proprio nei minuti finali o nel recupero. Insomma gli auspici sono favorevoli. Valuteremo alla prova dei fatti se Mazzarri sarà capace di ripetersi e perché no di fare ancora meglio.

