Per dimagrire bastano 30 minuti di ginnastica al giorno

Loading...

Loading...

In base a uno studio condotto presso l’basterebbero 30 minuti dial giorno per dimagrire . In sostanza non c’è bisogno quindi di allenarsi forsennatamente sottoponendosi ainterminabili.

Dalla ricerca è emerso infatti che chi si dedica per non più di una mezz’ora al giorno all’esercizio fisico, raggiunge risultati migliori rispetto a chi si allena per più tempo. In particolare chi dedica trenta minuti al giorno all’attività fisica perde un chilo in più rispetto a chi si allena un’ora al giorno con sedute intensive.

La ricerca ha preso in esame 60 uomini alle prese con qualche chilo di troppo. Per quattro mesi un gruppo faceva esercizi a ritmi intensi, l’altro invece in maniera moderata. Dopo questi 4 mesi chi aveva svolto moderatamente dell’attività fisica era dimagrito di 3,5 chili, rispetto ai 2,7 chili persi da chi invece si sottoponeva ad esercizi fisici intensi.

Secondo gli studiosi questa differenza di risultati sarebbe dovuta anche a un differente approccio psicologico nel senso che chi fa un’attività fisica moderata è più motivato a mantenere un certo stile di vita anche dopo l’allenamento, mentre chi si sottopone a sedute di ginnastica intensive e stressanti dopo si lascia cadere letteralmente sul divano per recuperare da questi intensi sforzi.

Questo studio in buona sostanza conferma quanto emerso già da precedenti ricerche, secondo cui una attività fisica moderata ma costante è più che sufficiente per rimanere in forma e in salute. E’ quindi arrivato il momento che anche i più pigri si diano una mossa perché non hanno più scuse per evitare l’esercizio fisico. Lo studio è stato pubblicato sullo Scandinaviav Journal of Public Health.

Loading...