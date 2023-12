Odore dei neonati rafforza l’amore delle mamme

By News24Web

L’indissolubile legame tra madre e figlio trova una rispondenza anche sul piano chimico, se possiamo dire così.

Una ricerca portata avanti dai ricercatori dell’in Canada, ha studiato come l’sia capace di innescare tutta una serie di reazioni biochimiche neldelle mamme perché stimola i centri-cerebrali del piacere. Questisono in grado di attivare i circuiti neurologici della ricompensa.

In base a questo studio pubblicato su Frontiers in psychology, l’odore del neonato percepito come piacevole dalle mamme, servirebbe proprio a veicolare e rafforzare l’amore materno, rispondendo quindi al bisogno di assistenza e di cure del piccolo.

I ricercatori per arrivare a queste conclusioni hanno analizzato le reazioni di un gruppo di 30 donne all’odore dei neonati. Di queste, 15 avevano partorito appena 2 settimane prima, mentre le restanti 15 non avevano mai partorito. In sostanza tutte le donne hanno reagito attivando le aree del cervello legate alle sensazioni di piacere, ma l’attivazione è risultata molto più netta nelle neo-mamme.

Per i ricercatori questo dimostra che è vero che l’odore è coinvolto nello sviluppo di risposte quali l’allattamento, e la protezione del piccolo, ma ciò non toglie che questo avvenga all’interno dell’esperienza di una relazione che nasce tra madre e bambino dal primo momento in cui i loro occhi si incontrano.

