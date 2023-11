Escursionista muore: il cane è lì al suo fianco a vegliarlo per mesi

Loading...

Unun uomo di 71 anni, scomparso da agosto è stato ritrovato alla fine di ottobre sulla montagna Blackhead Peak in Colorado, con il suo cane ancora vivo al suo fianco.

Il cane è sopravvissuto per tre mesi sulle montagne del Colorado mangiando insetti e scoiattoli per non lasciare solo il corpo senza vita del suo padrone, il 71enne Rich Moore. Lo sfortunato americano morto per cause patologiche forse per un infarto, è scomparso il 19 agosto sulla cima del monte Blackhead insieme al suo amato Jack Russell e nonostante la ricerca del luogo sia durata a lungo non è stato possibile localizzarlo fino a poco tempo fa.

Il fedele Jack Russell, Finney, è rimasto vicino al corpo del suo padrone per due mesi e mezzo, dal 19 agosto, data della scomparsa del settantenne, ha riferito l’organizzazione di soccorso alpino Taos Search and Rescue. È stato un cacciatore locale a trovare il corpo dell’uomo, insieme al suo compagno a quattro zampe. “Abbiamo cercato fino in cima e a ovest, giù per la montagna fino a dove si trovava la sua macchina”, ha ricordato Delinda Vanne-Brightyn, membro dell’organizzazione di ricerca che ha cercato di trovare l’uomo scomparso con l’aiuto di un cane. Era così ripido che avevamo bisogno di un elicottero. È stato trovato a 2,5 miglia (4 chilometri) a est della cima della montagna dove avevamo svolto le nostre ricerche.

Oggi la moglie e Feeney stanno affrontando il dolore della sua perdita insieme a Dana la figlia che lascia i suoi vestiti in giro per casa affinché lui possa annusare. Il piccolo terrier è stato portato all’ospedale veterinario per ricevere le cure e poi si è riunito alla sua famiglia. Questo terribile incidente è l’ennesima riprova di quanto i cani siano fedeli ai loro proprietari, non abbandonandoli mai e restando con loro fino alla fine.

