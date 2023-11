Loading...

Loading...

Giovedì 9 novembre ildi un, in rotta da New York JFK a Liegi, 30 minuti circa dopo il decollo, quando l’si trovava a circa 9.500 m sul livello del mare, lancia una richiesta d’aiuto piuttosto insolita: “Non abbiamo un problema tecnico, ma dobbiamo tornare a New York ed effettuare un atterraggio d’emergenza, non riusciamo a bloccare un cavallo”.

Stando a quanto è stato ricostruito dai media statunitensi, il cavallo non si sa come è riuscito a porsi fuori dal box in cui si trovava all’interno della stiva, poi ha raggiunto la fusoliera del velivolo.

Immaginatevi lo sgomento e il panico tra i membri dell’equipaggio. Almeno non si segnala alcun incidente con le persone a bordo. Un medicio veterinario, una volta che l’aereo è atterrato, si è preso cura dell’animale senz’altro provato da questa esperienza in volo.

Loading...