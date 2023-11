Adriana Lima irriconoscibile: cosa le è successo

Loading...

Adriana Lima supermodella classe 1981 che ha calcato le passerelle di mezzo mondo, protagonista di innumerevoli servizi fotografici ha ricevuto critiche per il suo aspetto. Verebbe proprio da non crederci, eppure è così. I soliti haters, che potremmo tradurre con odiatori seriali, l’hanno sommersa di critiche perchè la supermodella a seguito della quarta gravidanza sarebbe aumentata di peso. Fenomeno naturale e fisiologico per la maggior parte delle donne. Le critiche in particolare fanno riferimento alla sera del 13 novembre, quando la Lima era presente sul red carpet della première losangelina del film The hunger games: La ballata dell’usignolo e del serpente. Il look della modella, in particolare l’acconciatura dei capelli e il rossetto marcato evidenziano l’ovale del suo viso accentuandone la rotondità. La risposta di Adriana Lima non si è fatta attendere.

Adriana Lima ha pubblicato su Instagram una story in cui si mostra senza trucco e visibilmente stanca con una disdascalia che spiega: “Ecco il volto di una mamma di una teen-ager, due pre-teen, un bambino di un anno molto attivo che sta imparando a camminare, e tre cani”.

Ma non è questa la prima critica che riceve Adriana Lima. Qualche anno fa pubblicò una foto su Instagram che metteva in evidenza il suo fondoschiena, ma gli haters si soffermarono sulle piante dei piedi impolverate. Adriana Lima rispose in un modo che non ammetteva repliche: “Anche se ho i piedi sporchi sono la regina!”. Come non essere d’accordo?

