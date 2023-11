Jorginho, un altro errore dal dischetto ma non è da questi particolari che si giudica un calciatore

Loading...

Nella vittoriosa partita dell’che ci fa ben sperare per la qualificazione aglisenza passare per gli spareggi, vi è però un neo: il. Contro la Macedonia ilha fallito il suo terzo rigore con l’Italia. Due gli errori contro Sommer, stavolta è stato Stole Dimitrievski, il portiere della Macedonia, a negargli il gol. Si dice che quando un rigore è parato, più che una prodezza del portiere è un errore di chi lo tira.

In realtà non è sempre così perché talvolta alcuni portieri sono capaci di parare anche rigori ben tirati, ma certo è che un rigore ben calciato che mira all’angolino giusto non lascia scampo al portiere. L’esecuzione dell’ex calciatore del Napoli preceduta ancora una volta dal saltello, mirava a spiazzare il portiere, ma non vi è riuscito, il tiro debole lento è stato facilmente deviato in corner.

Spalletti in conferenza stampa l’ha rincuorato: “Jorginho? Sta bene, perché ha fatto una grande partita e l’Italia ha vinto una partita delicata”.

Va comunque dato atto che Jorginho si è preso la responsabilità di tirarlo e la sua è stata una prestazione di tutto rispetto. Pertanto non se ne dolga e stia su: il gol arriverà dagli undici metri e poi come cantava qualcuno non è mica da questi particolari che si giudica un calciatore.

