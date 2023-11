Loading...

Loading...

Dal dicembre del 2023potrebbe iniziare ad eliminare gliLa notizia è questa. Se invece leggete, come è possibile che vi possiate imbattere in rete, “La cancellazione di contenuti da Gmail e Foto inizierà dall’1 dicembre”, “Google potrebbe eliminare il tuo account Gmail dall’1 dicembre”, non date alcun credito. Non si tratta neanche di notizie, ma di informazioni inesatte per non dire erronee.

Quel che è vero, come avete potuto leggere ad inizio articolo, è che invece Google potrebbe iniziare ad eliminare gli account inattivi di Gmail a partire dal prossimo dicembre.

Nello specifico, nel caso in cui un indirizzo di posta elettronico gmail resta inattivo per almeno 2 anni, Google si riserva il diritto di eliminarlo. E’ molto semplice quindi evitare che ciò accada: basta accedere al vostro account e fare qualche attività almeno una volta ogni 24 mesi per far capire all’azienda erogatrice del servizio, quindi a Google che la posta è attiva. Sempre Google fornisce un elenco delle attività da cui si evince che un account è attivo.

La cosa più semplice è leggere o inviare una mail, guardare un video su YouTube, usare Google Drive, condividere una foto (su Foto), scaricare un’app dal Play Store, fare una ricerca su Google, usare la funzionalità Accedi con Google per collegarsi a un’app o un servizio di terze parti. Tuttavia anche se un account non viene utilizzato da più di due anni Google stesso prevede una eccezione alla regola nel caso in cui vi sia stato un accesso per acquistare un prodotto, un’app, un servizio o abbonamento Google attivo o in corso o anche un libro o un film o qualsiasi altro articolo digitale.

Loading...