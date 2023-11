Italia a Euro 2024 ma che fatica contro l’Ucraina!

Loading...

Lo zero a zero contro l’Ucraina basta all’Italia di Spalletti per raggiungere Euro 2024. Un pareggio che salva gli azzurri dagli spareggi, sembra un gioco di parole. Ma che fatica questo risultato conquistato con le unghie e con i denti. Sabato 2 dicembre alle ore 18 ad Amburgo si terranno i sorteggi relativi a sei gruppi della fase finale. L’Italia è in bilico tra terza quarta fascia. La nostra collocazione dipenderà da Croazia, Turchia e Galles. Attualmente siamo in terza fascia ma se la Croazia vince con l’Armenia scivoleremmo in quarta fascia. Va considerato che siamo comunque campioni in carica.

Riguardo alla partita con l’Ucraina l’Italia parte col piglio giusto. Dimarco e Chiesa sono spine nella difesa ucraina, peccato che Zaniolo sull’altra fascia non appaia altrettanto ficcante. Il gol è nell’aria ma gli azzurri sono poco concreti sotto porta. La ripresa invece è una sofferenza.

Gli ucraini fanno molta pressione, creano qualche occasione e vanno vicini al gol. Mudryk nel recupero chiede un rigore per intervento di Cristante, ma il Var non interviene e quindi dopo 6 minuti di recupero lo zero a zero vale agli azzurri la qualificazione diretta agli Europei 2024 senza passare per gli spareggi.

