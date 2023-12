Arance, mandarini, clementine: quali differenze?

Loading...

Quali sono le diffrerenze tra le clementine, le arance, i satsuma e i mandarini? Si tratta di frutti originariamente coltivati ​​in Cina. Erano considerati frutti per l’alta società e solo nel 1900 iniziò finalmente l’esportazione di questi agrumi verso l’Europa. Sono tutti un tipo di agrumi.

Clementina

Una clementina è leggermente più piccola di un’arancia. Ha pochi semi al centro. La buccia, o scorza, è sottile e facile da sbucciare. Spesso ha una lucentezza lucida. Sono piuttosto aspri al palato. Vengono coltivati ​​in tutto il mondo e si dice che prendano il nome da padre Pierre Clement, che inavvertitamente coltivò il frutto nel suo giardino in Oman.

Arancia

L’arancia è un incrocio tra un pomelo e un mandarino. Originariamente veniva coltivato in Cina, ma il più delle volte si trova in crescita nei climi tropicali e subtropicali. Sono dolci da mangiare e la buccia è molto profumata. Può essere consumata fresco e la buccia può essere utilizzata in cucina. Può anche essere spremuta per ottenere un succo.

Satsuma

Un Satsuma viene dalla provincia giapponese, chiamata anche Satsuma. In Giappone è conosciuto anche come mikan. Può essere fatto risalire al XV secolo. Ha una buccia flaccida, facile da staccare. Frutto solitamente dolce, può risultare anche molto amaro a seconda del momento in cui viene raccolto. È prevalentemente senza semi.



Mandarino

Un mandarino ha una buccia più dura della maggior parte dei precedenti ed è leggermente grinzoso come un’arancia. È meno dolce degli altri e può essere utilizzato nelle insalate. Prende il nome da Tangeri, un porto del Marocco, dove originariamente venivano importati i mandarini.

