Smartphone e altri dispositivi: meglio ripararli che comprarne uno nuovo

Se si rompe uno smartphone invece di farlo riparare siamo soliti comprarne uno nuovo. E’ questo uno dei tanti nostri comportamenti che nuocciono all’. In certi casi più che una scelta è una costrizione che subiscono i consumatori che oltretutto genera una perdita di circa 12mila euro all’anno. Per ovviare a questo spreco di denaro, l’Europarlamento intende rafforzare ilin modo da diminuire l’del consumo di massa.

La proposta di Strasburgo con 590 voti favorevoli, 15 contrari e 15 astensioni, ha quale scopo di rendere il consumo più sostenibile e quindi di favorire la riparazione dei prodotti difettosi, riducendo i rifiuti. L’obiettivo di fondo è di venire incontro ai consumatori, a cui spesso viene sconsigliato di far riparare un prodotto per i costi elevati che si troverebbero a sostenere, e le difficoltà di accedere ai servizi di riparazione. In particolare secondo la proposta, per l’arco di tempo in cui opera la garanzia legale, ovvero generalmente un anno, i venditori dovranno dare priorità alla riparazione se risulta più conveniente o se costa quanto la sostituzione del prodotto, salvo che non risulti impossibile o disagevole per il consumatore. Insomma una scelta responsabile che tutela maggiormente il consumatore e l’ambiente.

