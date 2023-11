Password: italiani poco al passo coi tempi

Loading...

Loading...

Che ancora al giorno d’oggi debbano usarsi le password per accedere alla posta elettronica e ad ogni genere di servizio la dice lunga sui benefici della tecnologia nella vita quotidiana. Molto spesso i vantaggi sono pochi e non valgono certo lo stress a cui siamo sottoposti per fruirne. Tuttavia lerimangono uno strumento importante per proteggere le

Ma quali sono le 10 password più utilizzate in Italia?

admin 123456 password Password 12345678 123456789 password99 qwerty UNKNOWN 12345

Nello scorrere questa lista emerge chiaramente come gli italiani in fatto di password abbiano poca fantasia. Popolo di santi, navigatori, poeti ma certo poco avvezzi alla navigazione informatica. Ad esempio qwerty” e “abc123” si basano sulla disposizione delle lettere sulla tastiera facili da ricordare, ma rappresentano una vulnerabilità che i cybercriminali possono sfruttare per introdursi nei nostri account e carpire quindi informazioni sensibili. Un altro errore riguarda l’utilizzo di password legate a nomi di familiari, animali domestici o date di nascita. Queste password che parlano della nostra vita privata solo in apparenza sono sicure, in realtà rivelano informazioni sulla nostra vita che minano la sicurezza online.

Password sicure: quali scegliere?

Una password sicura o quantomeno molto più difficile da indovinare è una password complessa, che include lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali. Un altro accorgimento è di utilizzare una password diversa per ogni account online in modo che un eventuale attacco di un pirata informatico non vada a compromettere l’accesso a tutti i nostri servizi online.

In questo modo possiamo salvaguardare le nostre informazioni in rete e quindi far sì che la navigazione in internet possa avvenire in maggiore sicurezza esponendoci meno agli attacchi di questi predoni informatici.

Loading...