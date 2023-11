Medici scoprono mosca viva nell’intestino di un uomo

Loading...

E’ accaduto nel Missouri, negli Stati Uniti, lo scorso agosto. I medici dell’ospedale stavano sottoponendo aun uomo di sessant’anni. Un esame di routine che al massimo scopre polipi e diverticoli. Stavolta però è accaduto qualcosa di inaspettato.

L’uomo era andato in ospedale per uno screening di routine per il cancro al colon. Tuttavia durante la colonscopia, i medici hanno riconosciuto davanti alla telecamera una mosca viva nel suo colon. A riferirlo è il Daily Mail. Né i medici né il sessantenne sono riusciti a spiegarsi come possa essere arrivata lì. La mosca era viva e vegeta.

Nel ricostruire la vicenda, l’uomo ha spiegato di aver rispettato la dieta consigliata per il suo esame assumendo solo liquidi limpidi per svuotare il tratto digestivo. Ha precisato che il giorno prima del digiuno di 24 ore aveva mangiato una pizza con insalata, ma che non aveva visto alcuna mosca nel suo pasto. L’ipotesi che abbia ingoiato la mosca è possibile, ma ne sono state prese in considerazione altre. Gli esperti hanno spiegato, ad esempio, che era possibile che il sessantenne avesse involontariamente ingerito uova o larve deposte dalle mosche. Gli insetti sarebbero quindi sopravvissuti all’acido dello stomaco e si sarebbero schiusi nel suo stomaco.

Negli anni ’80 un caso simile fu segnalato a Washington. Un medico ha scoperto vermi in movimento nelle feci di una bambina di 12 mesi. La causa? Banane appese nella sua cucina che erano maturate troppo a lungo e diventavano un vivaio per le mosche. Riguardo all’uomo di 63 anni: “[È un] mistero come la mosca intatta sia riuscita a raggiungere il colon trasverso”, hanno spiegato i medici all’American Journal of Gastroenterology. Non si tratta nemmeno di una miasi intestinale, per cui mosche e larve infestano l’intestino umano. In questo caso il paziente si infetta attraverso il contatto con un animale già infetto. Ma secondo Matthew Bechtold, capo del dipartimento di gastroenterologia dell’Università del Missouri, ci sono poche possibilità che l’uomo abbia ingoiato l’insetto. Soprattutto perché gli enzimi digestivi e l’acido dello stomaco avrebbero dovuto uccidere la mosca. L’altra domanda che sorge spontanea è: “la mosca sarebbe entrata dal basso? “Se la mosca è passata attraverso il fondo, deve essere stata creata un’apertura abbastanza lunga da poter volare nel colon senza essere vista e farsi strada attraverso la parte centrale del colon senza lume in un intestino molto grande ricurvo”, ha detto Matthew Bechtold a The Indipendent. Un’ipotesi altrettanto improbabile. Mentre un portavoce della Scuola di Medicina dell’Università del Missouri, dove è stata fatta la scoperta, ha rifiutato di commentare, “questo caso rappresenta un reperto colonscopico molto raro”, hanno detto i medici all’American Journal of Gastroenterology.

