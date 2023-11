Choc in volo: donna tenta di urinare nel corridoio dell’aereo (Video)

E’ accaduto a bordo del volo Frontier da. Una donna, alzandosi in piedi e portandosi al centro del corridoio della cabina passeggeri, ha sconcertato i suoi compagni di viaggio dopo essersi abbassata i pantaloni. ll video condiviso sudalla passeggera Julie Hartman mostra la donna che dice: “Scusate a tutti” prima di abbassarsi i pantaloni e accovacciarsi nel corridoio.

La donna ha indicato che intendeva liberarsi nel corridoio dopo che, secondo quanto riferito, un assistente di volo le aveva detto che non poteva usare il bagno. Si possono sentire gli altri passeggeri del volo urlare contro di lei, uno dei quali dice che c’erano bambini sull’aereo. Tuttavia, è stata vista tirarsi su i pantaloni prima di urlare: “Non me ne frega niente. No, tu! Devo andare a fare pipì!” Alla fine se ne è andata affrontando un assistente di volo. Nel frattempo, si può sentire un altro passeggero del volo dire: “Quel povero ragazzino”, probabilmente riferendosi al ragazzo seduto accanto al punto in cui la donna si è abbassata i pantaloni. In un altro video, la donna è stata vista confrontarsi con diversi altri passeggeri a bordo del volo mentre urlava e imprecava.

“Matthew Hartman e io abbiamo avuto un’esperienza terribile tornando a casa dalla Florida questo pomeriggio”, ha scritto Julie Hartman su Facebook. “Una passeggera era sconvolta perché le era stato chiesto di sedersi nel posto assegnatole e ha deciso di abbassarsi i pantaloni sull’aereo proprio di fronte a due bambini. Avevo letteralmente un posto in prima fila per lo spettacolo. Ha minacciato di uccidere un altro passeggero. Mi ha minacciato dopo che le ho detto di sedersi. Spero che sia stata arrestata e le sia stato vietato di volare di nuovo”.

Di fronte all’opposizione dei passeggeri intorno, la donna ha risposto con parolacce e si è rifiutata di cedere. Alla fine si è rimessa su i pantaloni, ma ha continuato a insistere per usare il bagno dell’aereo.

La passeggera Julie Voshell Hartman ha condiviso questa esperienza su Facebook, riportando che la donna, ha deciso di esibirsi sull’aereo, generando imbarazzo soprattutto per due bambini che hanno assistito alla scena. La signora, tuttavia, una volta arrivata a destinazione, è scesa regolarmente senza essere fermata dalla forze dell’ordine. In appendice all’articolo il link del video: