Atalanta-Napoli ore 18: dove puoi vederla in streaming

Atalanta-Napoli si gioca oggi 25 novembre 2023 alle ore 18. La gara è valida per la 13a giornata di Serie A. Il ritorno di Walter Mazzarri dopo l’esonero di Rudi Garcia è riuscito a rivitalizzare un ambiente che aveva perso un po’ di smalto negli ultimi tempi. Certo che Mazzarri non poteva sperare in un avversario più degno degli orobici per tastare al polso alla squadra e quindi fare una diagnosi sullo stato di salute della compagine azzurra. Per Mazzarri arrivano buone notizie dall’infermeria: Meret, Zielinski e Osimhen hanno recuperato e pertanto risultano nella lista dei convocati.

L’Atalanta è una delle squadre più insidiose del campionato e di sicuro non mancherà di mettere in difficoltà gli azzurri. Gasperini dovrà ridisegnare un po’ l’assetto tatico della sua squadra visto che dovrà fare a meno di Marten de Roon (squalificato) tuttavia potrà contare sulla coppia Ederson-Koopmeiners.

Atalanta-Napoli in streaming e diretta tv

Atalanta-Napoli può seguirsi in diretta streaming e in diretta tv su Dazn a beneficio degli abbonati.Per poterla guardare in diretta tv basta scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Atalanta-Napoli: probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Koopmeiners, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Scamacca. Allenatore: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Kvaratskhelia, Raspadori. Allenatore: Mazzarri.

