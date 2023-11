Scarpe rosse: perché sono il simbolo contro la violenza sulle donne

By News24Web

Perché lesono divenute simbolo contro la? Nell’immaginario erotico il rosso è il colore associato alla passione e una donna che veste con abiti e scarpe di questo colore può associarsi alla donna fatale, dominatrice dell’uomo. In realtà in questi ultimi anni il colore rosso sta a simboleggiare altro. Lesimboleggiano il sangue delle donne uccise. Purtroppo la cronaca nera italiana raccoglie molti esempi di questi abusi perpetrati a danno delle donne. Lo scopo è di sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ricorre ogni anno il 25 novembre. Questa giornata è stata istituita dall’Assemblea generale dell‘ONU, tramite una risoluzione datata 17 dicembre 1999. Dopo che centinaia di donne furono uccise nella città messicana di Juárez, nel 2009 Elina, artista messicana, raccolse 33 paia di scarpe e le installò nello spazio urbano di Juárez. Dopo il primo evento Zapatos Rojos (scarpe rosse in lingua spagnola, Red Shoes in inglese), nel 2011 ha replicato la sua installazione artistica nello stato di Sinaloa, nella città di Mazatlán.

Così ha spiegato la stessa Elina: “Red Shoes è un incontro di arte e memoria collettiva. Nel suo viaggio, cerca la solidarietà tra le persone verso una città in cui l’omicidio e la scomparsa delle donne è un evento quotidiano. E’ un invito alla riflessione nelle città e nei paesi in cui si tiene, dal momento che ci induce a parlare di un problema sempre più nascosto come la violenza contro le donne”.

L’iniziativa dell’artista messicana si è diffusa in molte parti del mondo, in Europa soprattutto, ma non solo.

Le scarpe rosse di Elina Chauvet sono così oggi il simbolo della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

