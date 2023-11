Leone chiuso in gabbia per divertire i clienti rimesso in libertà (Video)

Loading...

Quando si assiste a certe scene viene da chiedersi: dove finisce l’uomo e inizia la bestia? Occorre osservare spesso che gli uomini si comportano da bestie, gli animali invece si rivelano molto più umani dell’uomo. Prova ne è la notizia di cui ci accingiamo a darvi conto.

I lavoratori del santuario degli orsi di Mramor, vicino alla capitale Pristina in Kosovo, lavoranoduramente per prendersi cura di un leone che vuole giocare nella neve e di orsi che sono stati prelevati dal loro habitat naturale quando erano cuccioli e che si godono la neve, condizione che li consente di non andare più in letargo.

Mentre la prima nevicata invernale ricopriva il Santuario degli orsi di Pristina, nella capitale kosovara, i visitatori si sono goduti la vista di un leone che giocava prima di rifugiarsi rapidamente in casa dove era stato installato una stufa per respingere le temperature che scendevano sotto lo zero. “Sappiamo che questo non è il loro ambiente perfetto per sopravvivere, ma abbiamo creato un bel posto per l’inverno e abbiamo installato una stufa che lo aiuta molto perché i grandi felini hanno bisogno di temperature molto più calde”. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa Albana Hoti, responsabile degli animali e delle strutture gestione del santuario.

Il leone, di nome Gjon, è stato salvato l’anno scorso da un ristorante dove veniva tenuto chiuso ina gabbia per divertire i clienti. Si prevede che verrà trasportato in Sud Africa una volta superati gli ostacoli legali. In appendice all’articolo il link del video:

