Covid: aumento nascite premature

Il Covid-19 ha causato un’allarmante impennata delle, ma i vaccini sono stati fondamentali per riportare il tasso di nascite precoci ai livelli precedenti la

Lo riporta un nuovo studio basato sull’analisi dei registri delle nascite della California, pubblicato sulla rivista Pnas. “L’effetto del Covid sulle gestanti dall’inizio della pandemia fino al 2023 è notevole, aumentando il rischio di nascite premature nel corso di questo periodo di 1,2 punti percentuali – afferma Jenna Nobles, dell’Università di Wisconsin-Madison.

Secondo lo studio, mentre il virus si diffuse da luglio a novembre del 2020, la probabilità che una madre con il Covid-19 in California desse alla luce più di tre settimane prima della data prevista era più alta del 5,4% rispetto a quanto previsto: il 12,3% invece del 6,9%. I ricercatori hanno misurato l’impatto della pandemia utilizzando i registri di nascita dei quasi 40 milioni di abitanti in California. Hanno scoperto che il rischio di nascita prematura è leggermente diminuito all’inizio del 2021 prima di diminuire bruscamente nel 2022, momento in cui l’infezione in gravidanza non ha causato alcun rischio di nascita prematura per i neonati.

I ricercatori ritengono che i vaccini abbiano contribuito a questa diminuzione. Infatti, “nelle aree con i tassi di vaccinazione più alti, il rischio in eccesso di nascita prematura diminuisce molto più rapidamente. Entro l’estate del 2021, avere il Covid in gravidanza non aveva alcun effetto sul rischio di nascita prematura tra le donne vaccinate. Ci vuole quasi un anno in più perché ciò accada nelle aree con la minore adesione al vaccino – dice Nobles – Questo sottolinea quanto siano stati protettivi i vaccini anti-Covid. La rapida adozione del vaccino ha probabilmente impedito migliaia di nascite premature negli Stati Uniti”.

