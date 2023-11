Napoli-Inter: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Loading...

Napoli–Inter, gara valida per la 14a giornata di Serie A, si gioca domenica 3 dicembre 2023 alle ore 20:45. Il Napoli di Mazzarri ha l’occasione di accorciare la classifica e quindi recuperare qualche punto ai nerazzurri che guidano il campionato. Entrambe le squadre sono reduci dalle gare di Champions: contro il Real Madrid, benché rimaneggiato, gli azzurri pur ben figurando, perdono per 4 a 2, i nerazzurri di Inzaghi invece sotto contro il Benfica nel primo tempo di 3 reti, nella ripresa realizzano una clamorosa rimonta che li porta al pareggio. Indubbiamente il ritorno di Mazzarri sulla panchina dei partenopei sembra che stia dando i suoi frutti, ma ne sapremo sicuramente di più dopo le gare contro Inter e Juve.

Napoli-Inter: dove puoi seguirla in diretta tv e streaming

Napoli-Inter viene trasmessa in esclusiva, a beneficio degli abbonati, in diretta streaming su Dazn. Per poterla guardare in diretta tv basta scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Napoli-Inter: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Loading...