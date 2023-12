Mercurio nel pesce spada surgelato: ministero della Salute comunica richiamo due lotti tranc

Loading...

Unè stato appena diramato dal ministero della Salute attraverso il suo portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.

Il ritiro dagli scaffali dei supermercati e dei negozi riguarda il richiamo da parte del produttore di due lotti di pesce spada (Xiphias galdius) sashimi 50/80 a marchio Lodi. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di mercurio oltre i limiti di legge.

Il prodotto in questione è venduto congelato ed è contrassegnato dai numeri di lotto L 1299/2883G17 e L 1299/2883G18, la data di congelamento 08/08/2022 e quella di scadenza 08/09/2025. Il pesce spada richiamato è prodotto dall’azienda Indomaguro Tunas Unggul (autorizzazione europea 371.10.A/B) e confezionato da Lodi Srl (IT W689D CE).

Lo stabilimento italiano si trova in via Bertazzolo 1, a Governolo di Roncoferraro, in provincia di Mantova. Gli esperti raccomandano di non consumare il pesce spada con il numero di lotto e la data di scadenza segnalati e di restituirlo al punto vendita d’acquisto o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale.

