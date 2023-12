Mamma orsa sparata e uccisa con il suo cucciolo sulla National Highway in Grecia

Loading...

Due orsi insanguinati, stesi a terra oggi sull’autostrada nazionale Ioannina-Kozani, con. Lo spettacolo rabbrividente è stato testimoniato da automobilisti di passaggio che hanno visto gli, uno dei due era un piccolo cucciolo di orso, forse il cucciolo del grande orso.

Sono stati uccisi al chilometro 106 della strada nazionale tra Playa Konitsa e Eptachori, Kastoria, un comune della Grecia situato nella periferia della Macedonia Occidentale. Stando alle informazioni raccolte che risultano confermate, entrambi gli animali sarebbero feriti a causa dei colpi mortali ricevuti, ma non si sa da chi abbiano ricevuto i proiettili e per quale motivo.

Gli sfortunati animali sono stati avvistati da un autista di passaggio che stava viaggiando verso Eptachori a Kastoria. La Polizia è stata immediatamente informata e ha avviato le indagini sull’accaduto, mentre sul luogo del ritrovamento degli animali selvatici morti è atteso l’arrivo di una squadra del Corpo Forestale. Il Dipartimento di Polizia ha contattato il presidente della comunità di Plagia, il signor Yiannis Papadimitriou, che è stato informato dell’incidente: “Si tratta di un atto atroce che tutti condanniamo. Viviamo in villaggi e conosciamo la presenza di animali selvatici. Li rispettiamo e tutti dovrebbero. Tali eventi sono tristi e condannabili”, ha affermato Papadimitriou, sottolineando che la popolazione di animali selvatici è aumentata notevolmente negli ultimi anni, un fatto che richiede l’attenzione di tutti. Ma soprattutto, è necessaria un’azione organizzata in tempi in cui trovare cibo è difficile sia per gli orsi che per i lupi. Di ciò dovrebbero essere consapevoli sia i Dipartimenti Forestali che le organizzazioni ecologiche attive nel settore specifico.

