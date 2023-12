Serie A, 14a giornata: classifica aggiornata: Inter sempre più sola al comando

Loading...

La 14a giornata di Serie A vede l’Inter sempre più salda in vetta alla classifica. I nerazzurri di Inzaghi con la vittoria sul Napoli per 3 a 0 consolidano il primato ristabilendo il vantaggio sulla Juve vittoriosa contro il Monza per 2 a 1. I tre punti della Roma contro il Sassuolo consentono ai giallorossi di agganciare il Napoli. Gli azzurri di Mazzarri non riescono a ripetere la buona prestazione contro l’Atalanta. Certo è che l’Inter con questa vittoria scuce lo scudetto dal petto dai partenopei, 11 punti sono davvero troppi da recuperare. Questo turno di Serie A si conclude oggi 4 dicembre 2023 con Torino-Atalanta in programma alle 20:45.

Classifica aggiornata di Serie A 14a giornata

Inter 35

Juventus 33

Milan 29

Napoli 24

Roma 24

Fiorentina 23

Bologna 22

Atalanta 20*

Lazio 20

Monza 18

Frosinone 18

Torino 16*

Lecce 16

Sassuolo 15

Genoa 15

Udinese 12

Empoli 11

Cagliari 10

Verona 10

Salernitana 8

