Serpente di mare che predatore: guardate cosa fa (Video)

Loading...

Loading...

E’ raro imbattersi in serpenti di mare. Questi serpenti possiedono spiccate abitudini acquatiche e sono abilissimi cacciatori di pesci, eppure non è così usuale assistere a una scena di caccia.

Indubbiamente raro è stato quindi il momento catturato da un escursionista che è riuscito a filmare unaproprio nell’istante in cui cattura un pesce. Il video è stato realizzato da un subacqueo australiano, ed è stato pubblicato su Facebook.

Nelle immagine si vede l’agile serpente acquatico mentre trattiene tra le fauci uno scorfano, pesce d’acqua salata, solo all’apparenza troppo grosso per essere inghiottito. La natrice, come tutti i serpenti, nasconde infatti un segreto che le avrà certamente permesso di consumare la sua preda, tra l’altro senza neppure doverla masticare. I serpenti sono capaci di ingoiare per intero prede molto più grandi di loro e ci riescono perché sono dotati di una mandibola disarticolata e incredibilmente elastica che permette di spalancare e allargare la bocca a dismisura. I due lati della mandibola inferiore possono infatti muoversi in maniera indipendente e sono collegati tra loro da pelle e tessuti estremamente elastici. È anche grazie a questi eccezionali adattamenti che i serpenti sono diventati predatori spietati, persino in acqua.

Nonostante siano completamente innocue per l’uomo, conviene lasciarle tranquille evitando di disturbarle. Se dovesse capitare di incontrarle gli esperti avvertono che vanno osservate a distanza di sicurezza. In appendice all’articolo il video di questo serpente marino a caccia di prede:

Loading...