Juve-Napoli: dove puoi vederla in streaming

Juventus-Napoli: dove vederla

Data insolita per una partita del campionato di calcio di Serie A. Napoli si gioca oggi 8 dicembre 2023 alle ore 20:45 all”Allianz Stadium. La gara è valida per la 15a giornata di. I bianconeri pur non giocando un calcio spettacolare sono l’unica squadra che riesce a mantenersi nella scia dell’Inter. La squadra di Mazzarri che nell’ultimo turno ha perso proprio contro i nerazzurri, quest’anno più che allo scudetto può ragionevolmente puntare al quarto posto. Nessuno ad inizio anno avrebbe pronosticato questa debacle, ma bisogna essere realisti e fare i conti con la stagione in corso.

Juventus-Napoli viene trasmessa in esclusiva, a beneficio degli abbonati, in diretta streaming su Dazn. Per poterla guardare in diretta tv basta scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Juventus-Napoli: probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

