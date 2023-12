Serie A 15a giornata, classifica aggiornata

Loading...

Questa la classifica aggiornata di Serie A dopo la 15a giornata:

Inter 38

Juventus 36

Milan 29

Bologna 25

Roma 25

Napoli 24

Fiorentina 24

Atalanta 23

Monza 21

Lazio 21

Torino 20

Frosinone 19

Lecce 16*

Genoa 15

Sassuolo 15*

Udinese 12

Empoli 11*

Verona 11

Cagliari 10*

Salernitana 8

* una partita in meno

La Roma non va oltre il pareggio per 1 a 1 contro la Fiorentina. Altra tegola per Mourinho è l’infortunio di Dybala, e non è la prima volta per l’argentino. Questi ripetuti stop stagionali ne stanno compromettendo il rendimento. Importante vittoria del Monza contro il Genoa maturata nei minuti finali del match. La Fiorentina raggiunge il Napoli al quarto posto. Male la Salernitana sempre fanalino di coda in classifica. Il discorso scudetto sembra ormai un affare che riguarda solo Inter e Juve. Favoriti i nerazzurri di Inzaghi benché al momento i bianconeri mantengano il passo.

