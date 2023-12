Napoli-Braga: dove puoi vederla in diretta streaming

Loading...

Napoli–Braga partita di Champions si gioca martedì 11 dicembre 2023 alle ore 21. Il match che si disputa allo stadio Maradona è valido per il sesto turno del Girone C di Champions League. Agli azzurri per qualificarsi agli ottavi basta vincere pareggiare o anche perdere con un solo gol di scarto. Questo in virtù del risultato dell’andata che ha visto gli azzurri prevalere di misura per 2 a 1 sui portoghesi.

Napoli-Braga: dove vederla in streaming

Napoli-Braga viene trasmessa in esclusiva in diretta tv a beneficio degli abbonati su Sky Sport (numero 204), Sky Sport (numero 253) e in diretta streaming su Sky Go, NOW.

Napoli-Braga: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Niakaté, Borja; Moutinho, Carvalho; Djalo, Zalazar, Horta; Banza. All. Jorge.

