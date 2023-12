Balena a riva, i bagnanti la toccano: è pericoloso

Loading...

Un video pubblicato su internet mostra deinel mare a Leighton Beach, vicino a Perth, in, che si avvicinano a una balena di circa 15 metri che nuota “pericolosamente vicino” alla riva. Nelle immagini, la balena sembra aver raggiunto acque poco profonde attirando l’attenzione dei bagnanti, prima di ritornare in acque profonde.

La biologa marina Natalie Sinclair ha dichiarato alla stampa che il mammifero potrebbe essere in pericolo e che questo tipo di comportamento è “insolito e pericoloso”. Ha anche avvertito che le persone che nuotano così vicine rischiano di disorientare la balena e che la cosa migliore da fare in quel caso è “lasciare in pace la balena” e lasciare ogni intervento di salvataggio ai professionisti. “La vicinanza dell’uomo alla balena comporta rischi non solo per l’animale, ma anche per le persone coinvolte”, ha aggiunto.

