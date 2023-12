Rischio incendio, Lenovo richiama caricabatterie portatile USB-C Laptop Power Bank

Loading...

Maxi richiamo a livello globale a causa di rischi di surriscaldamento e incendio. Ecco info e procedure di sostituzione.

Lenovo ha annunciato una campagna di richiamo e sostituzione su scala globale per il suo Lenovo USB-C Laptop Power Bank, un caricabatterie portatile da 20.000 mAh in grado di alimentare contemporaneamente un laptop, uno smartphone e un altro dispositivo. Nonostante le sue caratteristiche di potenza e versatilità, il prodotto ha mostrato segni di potenziali pericoli per la sicurezza degli utenti. Nello specifico, alcuni modelli del Power Bank presentano un difetto in cui le viti interne possono allentarsi. Un problema che può causare un cortocircuito e, di conseguenza, un surriscaldamento della batteria al litio.

Questa anomalia aumenta significativamente il rischio di incendi, riguardando tutti i dispositivi con codice prodotto 40ALLG2WWW prodotti tra dicembre 2021 e giugno 2022. Come è noto il dispositivo è stato commercializzato in varie regioni del mondo, tra cui Europa, Nord America, America Latina, Medio Oriente, Africa e Asia Pacifica. Di conseguenza, è possibile che molti utenti non siano ancora a conoscenza del problema. È cruciale che i proprietari di questi dispositivi verifichino se il loro Power Bank rientra nei lotti soggetti a richiamo. Le linee guida di Lenovo per questa verifica sono disponibili online e sono illustrate con immagini dettagliate.

Per determinare se il Lenovo USB-C Laptop Power Bank è soggetto al richiamo, è necessario controllare l’etichetta sul retro del dispositivo. Gli utenti devono verificare il codice prodotto di 10 cifre (40ALLG2WWW) e la data di costruzione, che dovrebbe corrispondere a uno di questi mesi: 21/12, 22/01, 22/02, 22/03, 22/04, 22/05, 22/06. È anche possibile ottenere una conferma definitiva aprendo un ticket di assistenza attraverso il sito di Lenovo, dove si può richiedere un dispositivo sostitutivo.

In caso di possesso di una power bank interessata, è vitale interrompere immediatamente l’utilizzo e scollegarla da tutti i dispositivi. Per richiedere un dispositivo sostitutivo, gli utenti devono seguire le istruzioni fornite da Lenovo, che includono l’invio di una foto leggibile dell’etichetta del dispositivo posseduto. È importante ricordare che le batterie agli ioni di litio non devono essere gettate nella spazzatura comune o nei contenitori per il riciclaggio delle batterie, poiché possono causare incendi ed esplosioni se danneggiate o compresse, e rappresentano un serio pericolo per l’ambiente.

