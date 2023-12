Inter e Napoli qualificate agli ottavi: missione Champions compiuta

Loading...

Loading...

Con lo zero a zero contro il Real Sociedad e il due a zero inflitto al Braga, Inter e Napoli, gare valide per l’ultima giornata della fase a gironi di UEFA Champions League, si sono qualificate agli ottavi della massima competizione continentale. I nerazzurri già qualificati agli ottavi di finale dal turno precedente sono secondi nel loro girone proprio dietro alla Real Sociedad. Anche il Napoli allenato da Mazzarri è secondo dietro al Real Madrid allenato da Carlo Ancelotti.

Pertanto il sorteggio per gli ottavi potrebbe essere non molto clemente. Queste le squadre che potrebbero incontrare l’Inter e il Napoli agli ottavi: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid (solo per l’Inter), Real Sociedad (solo per il Napoli) e Manchester City. Oggi mercoledì 13 dicembre 2023 si giocano le ultime partitre dei gironi di Champions: la Lazio è già qualificata e si giocherà il primo posto nel suo girone contro l’Atletico Madrid, mentre il Milan è a rischio eliminazione e giocherà a Newcastle, nel Regno Unito.

Loading...

Loading...