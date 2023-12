Mosca, atterraggio d’emergenza: aereo passeggeri con “carico radioattivo”

Loading...

Un aereo passeggeri che trasportava “carico radioattivo” ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Mosca, ha riferito Newsweek, citando due fonti Telegram. Ma andiamo a ricostruire quanto accaduto.

L’aereo stava viaggiando da Mosca a Khanty-Mansiysk quando un guasto meccanico lo ha costretto a virare e ad atterrare all’aeroporto internazionale di Vnukovo, nella capitale Russa. I voli delle compagnie aeree russe devono essere cancellati sempre più spesso.

Il volo dell’UTai Boeing 737 dell’11 dicembre è stato cancellato dopo soli 40 minuti. Poco dopo mezzanotte, ora locale, l’aereo con 104 passeggeri ha lasciato l’aeroporto e sarebbe dovuto atterrare a Khanty-Mansiysk intorno ogni 10. Si dice che nell’aereo ci fossero 19 chilogrammi di “sostanza radioattiva”, come ha affermato il canale Telegram. Il “carico pericoloso a bordo non è stato daneggiato”, ha affermato. Tuttavia, secondo le informazioni di Baza, canale molto informato sugli apparati, l’aereo era diretto a Mosca. Secondo l’emittente russa 86.ru, la carica radioattiva sarebbe stata materiale per una clinica oncologica.

Ural-Airlines ha affermato che l’aereo aveva “riportato un problema sul sistema idraulico delle ali”. Pertanto, secondo Newsweek, rivista generalista statunitense, l’aereo è dovuto tornare indietro e l’atterraggio è stato ” completato in modo sicuro” . Tuttavia, secondo la compagnia aerea, a bordo c’erano 66 persone e non 104 come riportate in precedenza. I passeggeri hanno potuto proseguire il viaggio in un secondo momento.

Nel 2022 sono stati registrati solo 61 incidenti in questa categoria, la significatività del numero è triplicata in un anno. Come motivo sono stati citati problemi tecnici. Volare sta diventando più pericoloso in Russia. Anche il settore aereo è colpito dalle sanzioni occidentali dovute alla guerra in Ucraina. Ciò rende più difficile, ad esempio, l’approvvigionamento di pezzi di ricambio per gli aerei. Da settembre 2022 l’organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO) ha lanciato l’allarme sui pericoli del traffico aereo da e per la Russia.

