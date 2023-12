Tesla, problema pilota automatico: maxi richiamo per 2 milioni di auto

Loading...

Tesla ha annunciato un maxi-richiamo che coinvolgerà più di 2 milioni di veicoli a causa delle preoccupazioni suscitate dall’Autopilot, il suo sistema di pilota automatico: il richiamo fa seguito a un’indagine avviata da oltre due anni da parte della NHTSA, l’autorità di regolamentazione della sicurezza automobilistica statunitense.

Il richiamo riguarda alcuni modelli Tesla 3, S, X e Y prodotti tra il 2012 e il 2023, e verte sul fatto che il sistema di pilota automatico di Tesla potrebbe non disporre di controlli sufficienti per prevenire l’uso improprio da parte del conducente. L’azienda offrirà ai proprietari dei modelli interessati un aggiornamento software gratuito.

Nel 2021, ricorda il Wall Street Journal, la Nhtsa aveva aperto un’indagine sul sistema Autopilot dopo una serie di incidenti: la casa fondata da Elon Musk ha tuttavia difeso apertamente la sua tecnologia. Tesla è stata tra le prime nel settore automobilistico a implementare su larga scala le sue funzionalità di assistenza alla guida, offrendole su veicoli costruiti già alla fine del 2014​.

Nell’attività a tutela dei consumatori e dei proprietari o possessori di veicoli a motore, lo “Sportello dei Diritti”, ancora una volta, grazie al servizio che svolge monitorando tutti i richiami tecnici per l’eliminazione di difetti di produzione o di progettazione riguardanti la sicurezza che interessano i veicoli circolanti, anticipa in Italia l’avvio di procedure di tal tipo da parte delle multinazionali automobilistiche anche a scopo preventivo, poiché non sempre tutti coloro che possiedono una vettura tra quelle indicate vengono tempestivamente informati. È necessario, quindi, prestare la massima attenzione e rivolgersi alle autofficine autorizzate o ai Concessionari Tesla, nel caso in cui la propria autovettura corrisponda al modello in questione. Gli uomini della rinomata casa automobilistica italiana dovranno apportare i dovuti correttivi e risolvere un problema grave, destinato comunque a suscitare non poca preoccupazione per la difettosità segnalata. Tesla sostituirà gratuitamente le parti problematiche per le auto oggetto del richiamo.

