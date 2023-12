Alligatore bianco estremamente raro nato negli Stati Uniti. Video

By News24Web

Un miracolo di Natale . Il 7 dicembre, un alligatore bianco leucistico è nato allo zoo Gatorland di Orlando, negli

Ad annunciare la nascita di una piccola femmina di alligatore con la pelle rosa pallido e gli occhi azzurri che pesava solo circa 96 grammi e lunga circa 49 centimetri, è lo staff del parco. Non ha ancora un nome ma è rara come mai. Gli alligatori leucisti bianchi, o alligatori privi di pigmento, sono estremamente rari e si crede che questa neonata sia una delle sole otto del suo genere al mondo. Tuttavia è il primo alligatore leucistico a nascere in cura umana, secondo i funzionari del parco Orlando.

Questo è un evento estremamente raro poiché ce ne sono solo sette al mondo. Gatorland è un parco a tema di 45 acri e una riserva naturale in Florida, situata lungo il sud Orange Blossom Sentiero a sud di Orlando. È stata fondata nel 1949 da Owen Godwin su un ex terreno per il bestiame,ed è di proprietà privata dalla sua famiglia.

Il parco è noto per l’acquisto e il salvataggio di fastidiosi alligatori dai cacciatori di pellicce che altrimenti verrebbero uccisi per la loro carne e la loro pelle. In appendice all’articolo il link del video:

