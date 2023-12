Loading...

Napoli-Cagliari: dove puoi vederla in streaming

Laalle ore 18 allo stadio Armando Maradona, ex San Paolo ricordiamolo sempre, prevede Napoli . Grazie alla vittoria agevole sul Braga il Napoli ha conquistato gli ottavi di. In campionato gli azzurri di Mazzarri devono provare a raddirizzare un po’ la classifica e più che guardare avanti guardarsi un po’ dietro per incamerare punti e quindi puntare almeno al quarto posto, visto che lo scudetto bis, a meno di rocambolesche sorprese, è sfumato del tutto. La statistica parla chiaro: nelle ultime 5 gare il Napoli ha raccolto 2 sole vittorie e 3 sconfitte. Al Maradona arriva il Cagliari di Ranieri (ha allenato anche a Napoli) con i suoi 13 punti. Lo score degli ospiti nelle ultime 5 gare è il seguente: 2 vittorie contro Sassuolo e Genoa, 2 sconfitte preventivabili contro Lazio e Juventus, e un pareggio contro il Monza.

Napoli-Cagliari viene trasmessa in esclusiva, a beneficio degli abbonati, in diretta streaming su Dazn. Per poterla guardare in diretta tv basta scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Probabili formazioni Napoli-Cagliari

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Nandez, Prati, Augello; Viola; Petagna, Luvumbo.

